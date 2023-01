(Di mercoledì 18 gennaio 2023)- «Mioè sotto choc. Non riesce a dormire, ha la febbre alta e siamo stati costretti a tornare in ospedale. Le cose potevano andare molto peggio, ma siamo convinti...

Il papà del tredicenne aggredito e ferito da un rottweiler a non si dà pace. La furia del cane scappato da un'abitazione privata insieme ad altri cinque esemplari di rottweiler ha lasciato Stroncone, il padre del ragazzo aggredito dai cani: 'I rottweiler erano sei, mio figlio vivo per miracolo' STRONCONE - «Mio figlio è sotto choc. Non riesce a dormire, ha la febbre alta e siamo stati costretti a tornare in ospedale. Le cose potevano andare molto peggio, ma siamo ...