Striscia la notizia | le anticipazioni del nuovo servizio di Pinuccio

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Questa sera alatorna a occuparsi delle bugie dell’ex sindacalista Aboubakar Soumahoro Questa sera ala(eccezionalmente alle ore 19.30)torna a occuparsi delle bugie dell’ex sindacalista Aboubakar Soumahoro contenute nel corposo dossier difensivo in cui l’onorevole ha provato a rispondere ai tanti dubbi sollevati dal tg satirico riguardo al suo operato con la Lega Braccianti. L’inviato ditorna sulla raccolta fondi “Cibo e diritti”, nata in teoria per aiutare i braccianti durante la pandemia. In particolare, sulla mai avvenuta consegna di beni di prima necessità in Abruzzo, evento organizzato dall’ex amico fraterno di Soumahoro Yacouba Saganogo. Nel dossier, l’ex sindacalista sostiene di non essersi potuto ...