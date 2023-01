Stranger Things | Finn Wolfhard risponde a Millie Bobby Brown | “Non so baciare? La prima volta avevo 12 anni!”

(Di mercoledì 18 gennaio 2023)interprete di Mike in, ha respinto al mittente le “accuse” di, che lo ha definito un pessimo baciatore, con particolare riferimento al primo bacio tra Mike e Undici, avvenuto all’epoca di1; ospite del The Drew Barrymore Show per promuovere il suo nuovo film “When You Finish Saving The World”, l’attore si è difeso, seppur col sorriso: “Il mio primo bacio in scena è stato con, e nonla minima idea di come gestire la cosa… mi hanno semplicemente detto che alla fine di una determinata scena avrei dovuto baciarla; a momenti quasi le davo una testata; la versione carina è che le ho quasi dato una testata, ma la verità… è che ...

Finn Wolfhard ha risposto alle dichiarazioni di Millie Bobby Brown che lo definiscono un pessimo baciatore dopo i baci scambiati in. LEGGI:: Finn Wolfhard svela la reazione dei fratelli Duffer quando ha indovinato l'idea per uno spinoff Ospite del The Drew Barrymore Show , l'attore ha risposto ...