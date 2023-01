Strade in un fondo agricolo | denunciati due contadini

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Stavano eseguendo alcune opere di sistemazione diinterne di unsenza autorizzazione. Per questo motivo due agricoltori di Visciano (Napoli) sono statidai carabinieri forestale della di Roccarainola. I due devono rispondere del reato danneggiamento. L’area dove era stata avviata la sistemazione dellesottoposta a vincolo idrogeologico. L’utilizzo di mezzi meccanici avrebbe provocato in alcuni punti fenomeni di erosione e smottamento, per danni di un valore periziato di circa 2000 euro. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

