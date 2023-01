Steven Spielberg punta ad una nuova serie tv | ecco il prossimo progetto

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Le opere realizzate dahanno saputo conquistare grandi e piccini. I suoi film hanno lasciato un’impronta indelebile nella storia del cinema, adesso, però, è pronto a lanciarsi in unaavventura. Stando alle sue ultime dichiarazioni, rilasciate nel podcast Smartless, ilobiettivo è quello di realizzare unatv. In passato, ha già avuto modo di confrontarsi con il titolo Band of Brothers, ma non si è ancora mai occupato dell’intera realizzazione di unper la televisione. Senza peli sulla lingua, ha ammesso che gli sarebbe piaciuto tanto occuparsi di un contenuto come Mare of Easttown, incentrato sulle complesse indagini di un detective in declino: “Mi piace la narrazione long-form dellee un giorno dirigerò una ...