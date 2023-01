Steven Spielberg è pronto | Un giorno dirigerò una serie tv

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Durante un recente podcast,ha dichiarato di esserea dirigere unatv di lunga durata dopo aver lavorato per decenni nell'industria cinematografica.si è dettoad intraprendere una nuova sfida: lavorare a unatv. Dopo anni trascorsi dietro la macchina da presa per portare i suoi lavori sul grande schermo, il regista è infatti disponibile per dare vita ad un progetto televisivo a lungo termine. Da E.T. a Lo Squalo passando per Schindler's List e Jurassic Park, l'iconico filmmaker ha regalato agli amanti del cinema un numero di pellicole che ne hanno fatto la storia. Ora, secondo quanto dichiarato e riportato da ScreenRant,è ...