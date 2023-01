Stefano Cucchi | i giudici sulla condanna ai carabinieri | “Il falso verbale fu la madre dei successivi depistaggi”

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) A sei mesi dal verdetto sono state depositate le motivazioni dinell’appello bis per il maresciallo Roberto Mandolini e il carabiniere Francesco Tedesco sul caso delin cui, dopo essere stato pestato, rinunciava alla nomina del difensore di fiducia. “Il reato commesso da Mandolini è connotato da rilevante gravità, sia con riferimento alla capacità a delinquere – perché l’immediata falsificazione è rivelatrice dell’abilità di reagire, anche commettendo illeciti, senza frapporre all’azione delittuosa titubanze o meditazione -, sia per l’intensità del dolo intenzionale, sia per l’entità delle conseguenze della condotta, posto che ilneldi arresto va individuato come ladei ...

Soltanto nel 2017 abbiamo introdotto nel nostro ordinamento il reato di tortura e istigazione alla tortura, ma dai casi più antichi come la morte dio più recenti come i pestaggi nelle ... Stefano Cucchi, i giudici sulla condanna ai carabinieri: "Il falso verbale fu la madre dei successivi… Ilaria Cucchi contro il ministro Nordio: "Con queste regole non ci sarebbe stato processo per la morte di Stefano Cucchi", ha detto in Aula. "L'Italia spende ..."Il reato commesso da Mandolini è connotato da rilevante gravità, sia con riferimento alla capacità a delinquere - perché l'immediata falsificazione è rivelatrice dell'abilità di reagire, anche commet ...