Stefano Ceci dona il calco del piede di Maradona al Gambrinus

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Questa mattina al Bardi Via Chiaia, è statoto ildelsinistro di Diego Armando Mara, ex procuratore del Pibe de Oro, ha deciso di regalare un cimelio importantissimo ad uno dei bar storici della città. L’omaggio verrà apposto in una teca e potrà essere ammirato dalle migliaia di turisti e clienti affezionati che ogni giorno affollano il bar. “Marae il, un connubio di storia e specialità della Napoli conosciuta in tutto il mondo“, dichiara, che ha realizzato ilin copie esclusive e lo hato a personaggi del calcio, dello spettacolo e della politica ...

Il Denaro

Domani, mercoledì 18 gennaio, alle 11,, ex manager e amico di Diego Armando Maradona, donerà al Gran Caffè Gambrinus il calco del piede del Pibe de' Oro. L'omaggio, si legge in una nota, 'verrà apposto in un'apposita teca e ...Mercoledì 18 gennaio ore 11.00ex manager e amico di Diego Armando Maradona donerà al Gran Caffè Gambrinus il calco del piede del Pibe de' Oro. L'omaggio verrà apposto in un'apposita teca e potrà essere ammirato dalle ... Stefano Ceci, ex manager e amico di Maradona, dona al Caffè ... Domani, mercoledì 18 gennaio, alle 11, Stefano Ceci, ex manager e amico di Diego Armando Maradona, donerà al Gran Caffè Gambrinus il calco del piede del Pibe de’ Oro. L’omaggio, si legge in una nota, ...Diego Armando Maradona calco piede sinistro donato al Caffè Gambrinus di Napoli, l'evento alla presenza delle istituzioni.