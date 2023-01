Stefanini-Gracheva in tv | data | orario | canale e diretta streaming Australian Open 2023

Leggi su sportface

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Lucreziaaffronterà Varvaranel secondo turno degli, in programma dal 16 al 29 gennaio a Melbourne Park. Prosegue il sogno della tennista azzurra proveniente dalle qualificazioni, che all’esordio assoluto in uno slam ha battuto la tedesca Maria e ora mette nel mirino il terzo turno. Sulla sua strada ora una giocatrice russa, ma non quella che tutti si aspettavano:ha infatti stravinto il derby contro la connazionale Kasatkina (ottava testa di serie) e contenderà a Lucrezia il pass per il prossimo turno. Tra le due non ci sono precedenti. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo nella giornata di giovedì 19 gennaio. Il match è in programma sul Court 6 non ...