Agenzia ANSA

Avvio in lieve rialzo per loBtp e Bund. Il differenziale si attesta a 180 punti, rispetto ai 179 della chiusura di ieri. Stabile il rendimento del decennale italiano al 3,84%. . 18 gennaio 2023...previsti nella riunionei grandi della terra organizzata dal World Economic Forumle Alpi ... Abbonati per leggere anche Osservatori FTSE MIB 25.981 +0,31% Eur/Usd 1,0795 +0,02%184,02 ... Spread tra Btp e Bund apre in lieve rialzo a 180 punti - Economia (ANSA) - MILANO, 18 GEN - Avvio in lieve rialzo per lo spread tra Btp e Bund. Il differenziale si attesta a 180 punti, rispetto ai 179 della chiusura di ieri. Stabile il rendimento del decennale ...In una seduta che ha virato su un forte allentamento della tensione per i titoli di Stato europei, lo spread tra Btp e Bund a 10 anni ha chiuso in netto calo, così come il rendimento del prodotto del ...