Sportitalia | Il Napoli insiste per Adama Traorè | c’è l’offerta!

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Calciomercato– La società azzurra vuolegiocatore di proprietà del Wolverhampton, club di Premier League. La notizia viene data da Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato di, attraverso il suo sito ufficiale.continua a rifiutare l’offerta di rinnovo da parte del club inglese. Questo favorisce l’inserimento di altri club. Secondo quanto fa sapere Alfredo Pedullà il giocatore piace a molte altre squadre, per questo “serve prudenza”. Calciomercato: offerta per Traoré In questo contesto Cristiano Giuntoli, che segue anche Ounahi, ha formalizzato già una “proposta da 2,5 milioni di euro a stagione, che possono arrivare a 3 con i bonus. Il giocatore piace molto al club di Aurelio De Laurentiis che a giugno può perdere ...

Sportitalia

Calciomercato. Pierluigi Gollini è ad un passo dal. Il portiere di proprietà dell'Atalanta, in prestito alla Fiorentina , è sempre più vicino allo scambio con Salvatore Sirigu . Calciomercato, Sirigu - Gollini scambio ad un passo Dell'...... direttore di. Ecco le sue dichiarazioni: "Non capisco perchè il napoletano non possa seguire ilse 100 delinquenti non riescono neanche ad essere puniti. Il problema è che alla ... Napoli, Spalletti: "Abbiamo giocato al di sotto delle nostre possibilità" Ripetiamo il concetto: per Walid Chieddira ed Elia Caprile tanto rumore per nulla. Accostati a destra e a sinistra, l’ultima parola è del Napoli e non potrebbe essere diversamente visto che stiamo par ...L'ex Barcellona sempre più concretamente nel mirino degli azzurri, che avrebbero formulato la loro prima proposta.