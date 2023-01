Sport | la giornata in diretta | tutti i risultati e le notizie di mercoledì 18 gennaio 2023

OA Sport

Ricchissima ladi giovedì 12 gennaio, con ben 12 gare disputate . Per quanto riguarda il girone Nord - Est: vittoria di Appiano Gentile su Giubiano Pigs per 79 - 65; di Kairea ...Che pena cominciare lacon le tremende immagini del guerriero ideale del tennis così lento, passivo, quasi inerme, ... Anche a noi, da amanti dello, da sinceri appassionati e tifosi dei ... Sport in tv oggi (mercoledì 18 gennaio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming nel corso della giornata gli accumuli di neve ventata cresceranno ulteriormente. La neve fresca e soprattutto gli accumuli di neve ventata che in alcuni punti hanno raggiunto un certo spessore sono ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Amici ed amiche di OA Sport, buonasera e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE di Conegliano-Mulhouse, match valido per la quarta giornata della fase a gironi della C ...