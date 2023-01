Spalletti | «Siamo fuori perché abbiamo giocato al di sotto delle nostre possibilità»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Dopo la sconfitta contro la Cremonese in Coppa Italia, l’allenatore del Napoli, Luciano, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Mediaset. Grande delusione. «Chedispiaciuti, c’è tutta la delusione. È chiaro che dobbiamo passare dalla gestione della palla e della partita , nonstati bravi come al solito, poi la partita era in completa sicurezza, non riuscivano a fare tanto, poi un po’ di casualità, prendi il gol da due palle perse in uscita, sprecato due occasioni in superiorità numerica davanti al loro portiere, due pali dopo. Quando metti in discussione partita in gestione per errori banali, diventa complicato» Sconfitta che fa bene? «Lo sappiamo che nessuna partita è scontata, tutti i calciatori lo conoscono. Si sa. Se non riesci a ripetere la tua qualità in tutte le partite, può venir ...