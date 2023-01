Spalletti | “Siamo delusi | eravamo in controllo Fatti troppi errori”

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Luciano Spalleti commenta l’uscita del Napoli dalla Coppa Italia: gli azzurri sono stati sconfitti dalla Cremonese ai rigori.ai microfoni di Mediaset al termine di Napoli-Cremonese analizza il match di Coppa Italia: “, questo è vero. Ma questo ci fa capire ancora di più che noi posvincere attraverso la gestione della palla, che dobbiamo fare in un certo modo e stasera non sempre lo abbiamo fatto. Abbiamo perso anche qualche palla banale. Ma bisogna dire che noiin perfettodel match ed abbiamo preso un gol nell’unico tiro preso in porta del secondo tempo“.parla anche della possibilità di chiudere la partita quando il Napoli era sul 2-1: “Queste sono partite importanti, dove non bisogna dare mai niente per ...

Corriere dello Sport

- Un giudizio anche sul tecnico, Luciano: 'molto contenti del mister che sta facendo cose straordinarie ma noi in questo momento pensiamo solo a fare bene e dobbiamo ...... Cremonese in maglia blu Ci! Napoli e Cremonese in campo, tutto pronto per l'inizio della ... Allenatore:. CREMONESE (3 - 4 - 1 - 2) : Carnesecchi; Hendry, Vazquez, Bianchetti; Sernicola, ... "Chi vince la Supercoppa", risposta a sorpresa di Spalletti VALERI REALIZZA! Soluzione di potenza dell'esterno sinistro della Cremonese: Meret sfiora soltanto, ma non riesce ad evitare la trasformazione! LOBOTKA SBAGLIA! Palla fuori con Carnesecchi spiazzato.Sorpresissima al Maradona. Lombardi avanti con Pickel, ma Juan Jesus e Simeone la ribaltano nel primo tempo. Nella ripresa pareggio in extremis di Afena-Gyan ...