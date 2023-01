Corriere dello Sport

... come è comprensibile, la famiglia è molto preoccupata: " Ci manca molto, siamo preoccupati per lui ", le parole dei familiari dell'ex calciatore che aggiungono: " Potrebbe trovarsi in". La ...... Mark van den Boogaart ,nel nulla dallo scorso 6 gennaio. La sua famiglia è molto ... così ha deciso di lanciare un appello: ' Pensiamo possa essere ine siamo molto preoccupati, ci ... Spagna, scomparso ex calciatore: il disperato appello della famiglia ROMA - Dal 6 gennaio l'ex centrocampista olandese Mark van den Boogaart è introvabile. Sono quasi due settimane che il 37enne ex Feyenoord, Siviglia B e NEC tra le altre è sparito nel nulla. Van den B ...L’addio all’ex re Costantino II di Grecia ad Atene Tante teste coronate alle esequie del monarca Atene, 16 gen. – Tante teste coronate per l’addio all’ultimo re di Grecia Costantino II, scomparso… Leg ...