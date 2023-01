Southampton | si avvicina un attaccante dal Villarreal

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Ilspinge per Nicolas Jackson del. Il giocatore è valutato 20 milioni dal club spagnolo. Lo riporta The Athlet...

Sportitalia

Commenta per primo Ilspinge per Nicolas Jackson del Villarreal . Il giocatore è valutato 20 milioni dal club spagnolo. Lo riporta The Athletic .Lazio, siPellegrini MILANO - Nell'attesa del big match del Maradona tra Napoli e Juventus ... Su Karsdorp , rimane sempre attenzionato dae Bournemouth . Villar in prestito al ... Southampton, si avvicina Jackson L’Inter deve concentrarsi sul campo, visto anche il momento altalenante che sta vivendo, ma ovviamente un occhio resta al mercato. Inter Alcaraz Southampton. Alcaraz al Southampton, è fatta: Inter bef ...