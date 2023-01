RaiNews

AGI/Vista - "Gli Usa e i suoi alleati vogliono mettere in pratica una soluzione finale contro la Russia come Hitler per gli ebrei". Lo ha detto il ministro degli Esteri di Mosca, Sergheiin conferenza stampa a Mosca. ZvedzaLo ha detto il ministro degli Esteri di Mosca, Sergheiin conferenza stampa a Mosca. Zvedza Giornalista ucraino domanda al ministro russo Lavrov: "Cosa ruba Mosca all'Ucraina oltre al grano" Mercoledì, 18 gennaio 2023 Home > aiTv > SOTTOTITOLI Lavrov: “Usa come Hitler e Napoleone, contro di noi «soluzione finale»" (Agenzia Vista) Russia, 18 gennaio 2023 "Gli Usa e i suoi alleati vogliono ...