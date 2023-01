Sono Lillo 2 | si farà? Quando potrebbe uscire la seconda stagione? Ecco cosa sappiamo

Leggi su nonsolo.tv

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Pasquale Petrolo, in arteè tornato in auge tra le voci e i trend televisivi in seguito alla sua partecipazione a Lol- Chi ride è fuori. Nel programma di Fedez, il comico italiano ha inventato un personaggio che oggi lo caratterizza e gli sta dando enorme successo: Posaman. Non solo Posaman è l’eroe di un libro scritto dallo stesso Petrolo, ma anche il protagonista di. Gli otto episodi, rilasciati su Prime Video il 5 gennaio 2023, hanno entusiasmato il pubblico che chiede a gran voce se ci sarà un seguito.2, si? Considerata la breve uscita della serie tv, Prime Video non si è ancora sbilanciato per un eventuale. Siipotizzare ...