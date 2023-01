(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Leggi Anche Ischia, cane rimane per tre giorni nell'auto del padrone ucciso dalla frana La tragedia nel tentativo di recuperarli - Li amava a tal punto da rischiare la vita per loro. Michele, ...

TGCOM

Michele, escursionista esperto di 60 anni, con l'aiuto del Soccorso Alpino era riuscito a sfuggire a una tormenta ma aveva perso le tracce dei suoi fedelisabato 7 gennaio . I soccorritori erano ...A salvarsi sono stati 'soltanto' i dueche, recuperati dal soccorso alpino, sono stati portati ... L'appello è stato lanciato in ogni dove, a partire dalla pagina Facebook dell'Enpa di, ... Sondrio, i cani dell'escursionista travolto da una valanga cercano casa: l'appello degli animalisti sui social I cani di Michele Buga, l’uomo travolto da una valanga mentre cercava di recuperarli dopo che una tormenta li aveva separati in Valchiavenna, hanno bisogno di una nuova famiglia che "si prenda cura di ...Michele Buga ha perso la vita per ritrovare che si erano persi nel maltempo. Ora l'associazione cerca una nuova famiglia per i due husky rimasti senza ...