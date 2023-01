Sole al mattino e nebbia in pianura Si rannuvola nel pomeriggio

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Cielo poco nuvoloso questa mattina, con possibili nebbie fitte in. Sinelsecondo le previsioni meteo di Gabriele Galastro del Centro Meteorologico Lombardo. Mercoledì 18 gennaio 2023 Tempo Previsto: Nel primosui rilievi cielo poco nuvoloso o con nubi sparse, inpossibili nebbie anche fitte. Tra la tarda mattinata e la sera sull’intera regione cielo nuvoloso o con nubi sparse con possibili deboli fenomeni su rilievi Alpini; nei restanti settori tempo prevalentemente asciutto.Temperature: Minime comprese tra -1/3°C con valori maggiori nelle aree densamente urbanizzate, massime comprese tra 3/6°C.Venti: Indebole/moderato da sud-est, in quota debole/moderato da sud-est. Giovedì 19 gennaio 2023 Tempo Previsto: Per l’intera giornata su ...