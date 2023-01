Snowboard | a Laax gli azzurri non superano il taglio nelle qualificazioni

(Di mercoledì 18 gennaio 2023)maschili della gara di Coppa del mondo dislopestyle a, in Svizzera il giapponese Ryoma Kimata e lo statunitense Dusty Henricksen hanno fatto segnare il miglior punteggio ex aequo (93.25). Male, invece, glipresenti in gara poiché nessuno di loro è riuscito a superare la fase diin vista del turno successivo. Emiliano Lauzi si è dovuto accontentare del trentesimo posto complessivo, seguito da Emil Zulian cinquantunesimo e Nicola Liviero cinquantaquattresimo. La gara sarà in programma sabato 21 gennaio, a partire dalle ore 13.15. SportFace.

FISI

Ci è riuscita Pensiamo proprio di sì! Il 15 marzo 2022, Emma Gennero ha partecipato alla gara di slopestyle a, in Svizzera, classificandosi nella top 10: un sesto posto di cui andiamo super ...