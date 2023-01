Sinner-Fucsovics in tv | data | orario | canale e diretta streaming Australian Open 2023

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Jannikse la vedrà contro Martonnel terzo turno degli(cemento outdoor). Cammino perfetto finora per l’azzurro, che ha lasciato la bellezza di sette game prima a Edmund e poi a Etcheverry. Ora l’asticella si alza, mascenderà comunque in campo con i favori del pronostico e avrà una grande chance di guadagnarsi gli ottavi contro (probabilmente) Tsitsipas per la rivincita. A tentare di mettergli i bastoni tra le ruote troverà l’ungherese, che ha vinto due match intensi contro Coria e Harris e ha già raggiunto il quarto turno a Melbourne due volte in carriera. Nel 2020, sul suo cammino batté proprioal secondo turno e nel 2021, sempre in uno slam (Wimbledon), si ripeté al primo turno. Jannik ...

SPORTFACE.IT

Il tennista italiano Jannik, numero 16 al mondo, è passato agevolmente al terzo turno degli Australian Open battendo l'... il 21enne altoatesino affronterà l'ungherese Marton(78esimo) ...Jannikpassa in scioltezza al terzo turno degli Australian Open in corso a Melbourne ... Il 21enne altoatesino n.16 Atp affronterà il vincente tra l'ungherese Marton, n78, e il ... Sinner-Fucsovics in tv: data, orario, canale e diretta streaming ... Quando e come seguire la sfida tra Sinner e Fucsovics, incontro valevole per il terzo turno degli Australian Open 2023 a Melbourne.16 Atp affronterà il vincente tra l'ungherese Marton Fucsovics, n78, e il sudafricano Lloyd Harris ... palla break e ha convertito tutte e 5 quelle procurate in un match dove Sinner ha convertito in ...