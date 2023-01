Simeone | un gol ogni 73? | “Dispiace | non siamo stati brillanti come al solito”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Cima abbiamo fatto di tutto per conquistare la qualificazione. Nonalperò nemmeno molto fortunati“. Giovanniha segnato un bellissimo gol di testa e ha avuto l’occasione per firmare anche la rete decisiva contro la Cremonese. E’ il suo secondo gol quest’anno alla formazione lombardo dopo quello realizzato in campionato, in trasferta, sempre di testa. Per il Cholito sono 7 reti in questa stagione tra tutte le competizioni, per una media niente male: un gol73 minuti. “Abbiamo avuto varie occasioni per fare nostra la gara – ricorda– Sul 2-1 potevamo trovare il gol della sicurezza, poi ho avuto la palla della possibile vittoria nei ...