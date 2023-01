Signorini contro la super ospitata a Sanremo | “Non posso far finta di ignorare | serve rispetto”

Leggi su ilovetrading

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Manca davvero pochissimo all’inizio di2023. La kermesse canora all’italiana più famosa del mondo, sta per tornare. I telespettatori sono in trepidante attesa non solo per la gara, ma anche perché come annunciato ci sarà come ospite il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Alfonsoaccusa Amadeus e il Festival: le sue parole (Ilovetrading.it)Il presidente così come annunciato qualche tempo fa, sarà ospite nel corso della finale del Festival diattraverso collegamento. La notizia ha fatto immediatamente il giro della rete, spaccando letteralmente l’opinione degli italiani a metà. Da un lato c’è chi condivide fermamente questa decisione, poiché non si deve calare l’attenzione e l’ interesse verso un tema così importante che riguarda tutti da vicino come il conflitto in corso tra la Russia e l’Ucraina. D’altro ...