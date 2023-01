Sicurezza nelle scuole | Legambiente denuncia | “Nel Lazio dati preoccupanti”

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Roma –presente il dossier nazionale Ecosistema Scuola giunto alla XXII edizione dove si fa il punto conriferiti al 2021, sullo stato di salute degli edifici scolastici dei capoluoghi italiani, nelforniscono iFrosinone, Latina, Viterbo e Rieti, dalla Capitale nessun dato utile e Roma resta fuori dall’analisi insieme a pochissimi altri capoluoghi. Secondo il rapporto, dei 132 edifici scolastici solo il 47,3% ha un collaudo statico e il 16,7% il certificato di agibilità, solo il 5,1% ha certificato di prevenzione incendi. In tutti gli edifici analizzati sono presenti accorgimenti per abbattere le barriere architettoniche, nel 40% lesono in area sismica2 e nel 58,2% si tratta di edifici nei quali non c’è stata ancora nessuna verifica di vulnerabilità sismica. “I ...