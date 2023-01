(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Il segretario regionale del Partito democratico, Anthony, è intervenuto stamane ad apertura della seduta a Sala d'Ercole per formalizzare le sue dimissioni da deputato alla luce della ...

"Desidero innanzitutto ringraziare i presidenti dell'Assemblea con cui ho avuto l'onore di lavorare in questi anni, a partire dal presidente Ardizzone - ha detto- con lui abbiamo ...si augura "che le forze dell'ordine riescano a fare piena luce sull'accaduto assicurando il responsabile o i responsabili alla giustizia. Fin d'ora posso assicurare che il Consiglio ... Sicilia: Barbagallo (Pd) lascia Ars per Montecitorio. S'insediano Saverino e Auteri Anthony Barbagallo (Pd) e Giovanni Luca Cannata (Fdi) hanno infatti optato per il seggio alla Camera. Arrivano Ersilia Saverino e Carlo Auteri Al loro posto subentrano rispettivamente Ersilia Saverino ...Prende maggiore consistenza la lettera inviata dai militanti e dirigenti del Partito Democratico della provincia di Siracusa, nei giorni scorsi, al segretario regionale del PD, Anthony Barbagallo. Ai ...