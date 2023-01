(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Moltissimi di voi avranno certamente sentito parlare di ChatGPT, il chatbot basato su intelligenza artificiale e machine learning sviluppato da OpenAI, pensato per la conversazione con un utente umano: un modello di linguaggio artificiale, insomma, basato su una tecnologia chiamata “deep learning”, che, grazie all’accesso a un vasto database di testo, riesce a generare risposte appropriate e pertinenti. Questo è solo uno dei sempre più diffusi esempi di Intelligenza Artificialeche ci circondano. L’Aisi riferisce all’intelligenza artificiale in grado di generare nuovi contenuti, piuttosto che limitarsi ad analizzare o agire su dati esistenti. AI: cos’è, quali opportunità esfruttarla al meglio I modelli di intelligenza artificialeproducono testo e ...

QuiFinanza

innamorati ". Mamma Eva è felice di vedere la figlia serena. Ha conosciuto Nico durante la vacanza a Sharm el - Sheikh. Mercedesz svela: " Sonosubito in sintonia e questo non può che ...Mancano ancora tre settimane a Sanremo, ma ormainel vivo della kermesse, anche grazie agli annunci di Amadeus, che mantengono alta l'attenzione. "Lo sapete che ci sono tre palchi: il ... Siamo entrati in una nuova era tecnologica: benvenuta AI generativa. Come cambieranno le nostre vite