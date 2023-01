Siamo disperati La maxi bolletta del gas da 7mila euro a una famiglia

ilGiornale.it

Sì, noi abbiamo già dato! Abbiamo pianto, abbiamo urlato, ci, abbiamo sofferto, abbiamo sfilato con le fiaccole in mano, abbiamo scritto sui muri e appeso lenzuola. E lenzuoli su ...Nessuna se ne duole:amiche, sappiamo che ha poco tempo per le chiacchiere, se voglio il suo ... Iscritti sono un migliaio di(tra cui io stessa), raccattati da Sgarbi non so bene con ... "Siamo disperati". La maxi bolletta del gas da 7mila euro a una ...