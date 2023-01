Si ribalta minibus in autostrada | almeno un morto e quattro feriti | code chilometriche

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) C'è stato un incidente stradale lungo l'A1 Firenze Roma, l'del Sole, a cinque chilometri circa dall’uscita di Orvieto. Per cause in fase di accertamento uncon all'interno sei persone si...

Il dramma sulla penisola sorrentina La dinamica L' incidente ha coinvolto un minibus con a bordo sei persone che si è ribaltato lungo la corsia di sorpasso per cause in corso di accertamento. Il bilancio dell'incidente stradale è di un morto e quattro feriti. La tragedia è avvenuta nel pomeriggio lungo l'A1 Firenze Roma, l'Autostrada del Sole, a cinque chilometri circa dall'uscita di Orvieto.