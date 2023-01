Si indaga su agenda e documenti sanitari di Messina Denaro Piantedosi | L' ergastolo ostativo non si tocca | se serve cambiamo la Costituzione

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) A Campobello di Mazara, non sarebbero stati scopertiesplosivi o carte compromettenti, cosa che spinge i pm a pensare che ci sia un altro luogo in cui il boss teneva le cose riservate

Sky Tg24

Nell'appartamento di vicolo San Vito, non sarebbero stati scoperti documenti esplosivi o carte compromettenti, ma lì è stata trovata l'del boss che potrebbe dare spunti investigativi ...... non sarebbero stati scoperti documenti esplosivi o carte compromettenti - cosa che spinge i pm a pensare che ci sia un altro covo in cui il boss teneva le cose riservate - ma l'potrebbe dare ... Messina Denaro, si indaga su fiancheggiatori, agenda e carte mediche PALERMO - Domani mattina è fissata l'udienza per convalidare l'arresto di Giovanni Luppino, 59 anni: è stato lui, commerciante di olive, di mestiere agricoltore, incensurato, ad accompagnare in auto l ...Nell'agenda del boss Matteo Messina Denaro, trovata nella sua casa nella notte tra lunedì e martedì, c'è molto materiale ed è su questo che si stanno concentrando i pm. Riflessioni sulla vita e sull'a ...