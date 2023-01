Shoah | disegno di legge per fondo viaggi della memoria M5S | esperienza fondamentale per studenti

RaiNews

L'eredità di un figlio della. L'ex campo di Fossoli e i luoghi della deportazione" è il ... Nel 2017 è stato promotore di undi legge sull'apologia del fascismo. Reggio Emilia Castelnovo ...... Fondazione Intercultura onlus e del Memoriale delladi Milano, presenta la mostra William ... causano un profondo shock in William che documenta tutto ciò che vede nei suoi fogli dae in ... Applausi a Liliana Segre in Senato per l'ok ai viaggi della memoria: "A Auschwitz non si va in gita" Presso l’Officina Culturale di Roccamonfina in via G. Buco, in occasione della Giornata della Memoria 2023 che si celebra il ...Sky e History Channel presentano Disegni dall'Olocausto: in occasione della Giornata della Memoria, i campi di concentramento vengono raccontati dall'arte di chi li ha vissuti.