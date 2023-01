Shoah | Di Segni fa ascoltare canzone rap a Palazzo Chigi | Linguaggio giovani contro indifferenza

Agenzia ANSA

AGI/Vista - La presidente dell'Unione delle comunità ebraiche italiane Noemi Diha fatto ascoltare una canzone rap sull'olocausto a Palazzo Chigi, frutto del concorso lanciato insieme al Ministero dell'Istruzione per "invitare i ragazzi a lavorare sul tema della Memoria con ...Lo ha dichiarato il presidente dell'Unione delle comunità ebraiche italiane, Noemi Di, alla conferenza stampa di presentazione delle iniziative per il Giorno della Memoria patrocinate dalla ... Shoah: Di Segni, attuare raccomandazioni della commissione Segre Seduta aperta del Consiglio regionale delle Marche martedì 24 gennaio in occasione del "Giorno della Memoria", che si celebra ogni anno il 27 gennaio.AGI/Vista - La presidente dell'Unione delle comunità ebraiche italiane Noemi Di Segni ha fatto ascoltare una canzone rap sull'olocausto a Palazzo Chigi, frutto del concorso lanciato insieme al Ministe ...