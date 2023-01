Shakira vs Piquè | i dettagli nascosti nella canzone della vendetta - Magazine - quotidiano net

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Non solo Twingo, Casio, Ferrari e Rolex: ecco tutti i messagginel brano cheha dedicato al suo ex e alla nuova ...

Radio Zeta

Non solo Twingo, Casio, Ferrari e Rolex: ecco tutti i messaggi nascosti nel brano cheha dedicato al suo ex e alla nuova ...Sembrerebbe infatti che un possibile ospite per quella puntata sarà, la cantante più chiacchierata del momento. C'è posta per te VS Sanremo, la battaglia allo share Per tantissimi anni ... Shakira pubblica una nuova canzone contro Piqué: il testo con tutte le frecciatine