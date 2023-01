Shakira | spunta il filtro di TikTok che ti dice se sei un Rolex o un Casio

La Gazzetta dello Sport

pique clara chia marti Estratto dell'articolo di Salvatore Riggio per www.corriere.it Tra un Casio e una Twingo,un retroscena piccante sul tradimento di Piqué. […]. Il tradimento sarebbe iniziato molto tempo prima di quanto raccontano le ...Negli ultimi giorni si è parlato parecchio di una video intervista di Gerard Piqué , realizzata nel 2021 quando faceva ancora coppia con, in cui si vedrebbe in lontananza la nuova fidanzata Clara Chia Marti . Per molti l'ennesima prova del tradimento compiuto ai danni della popstar. Secondo Page Six la colombiana non avrebbe ... Nella soap Shakira-Piqué-Clara spunta un'altra donna: "La persona nel video sono io" Quando una storia d'amore finisce male, se non malissimo, il risentimento nei confronti dell'ex partner è una reazione comune. Ma, in questi casi, tendenzialmente le persone ...“Quella nel video sono io”. Spuntano nuove rivelazioni all’interno della (fine della) storia dell’anno: la rottura tra Shakira e Piqué. Nel triangolo amoroso che ha appassionato gli utenti del web arr ...