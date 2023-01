Shakira | la canzone contro Piquè è un successo | ecco la cifra da capogiro incassata in soli 4 giorni

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Quando una storia d’amore finisce male, se non malissimo, il risentimento nei confronti dell’ex partner è una reazione comune. Ma, in questi casi, tendenzialmente le persone piangono, si disperano e, poi, piano piano inizia una lunga fase che porta a dimenticare quanto accaduto. Poi, però, esiste. Che dall’odio nei confronti dell’ex compagno, Gerard, è riuscita a guadagnare. Tantissimo. Dal tradimento alla monetizzazione La love story tra la popstar colombiana e l’ex calciatore del Barcellona è naufragata (male) e tra i due è iniziata una guerra fatta di colpi bassi a distanza. Dopo un tradimento mal digerito dalla cantante e le battaglie legali per l’affidamento dei figli,spuntare BZRP Music Sessions, ladi, in compagnia del dj e produttore argentino Bizarrap, che ...

La scorsa settimanaha pubblicato una nuovain cui attacca l'ex Piqué, attualmente fidanzato con una 23enne. Nel testo canta: "Hai scambiato una Ferrari con una Twingo, hai scambiato un Rolex con un Casio"...Una rivelazione che, come ha detto una fonte a Page Six , perè stata "devastante" Non basterà una, seppur al vetriolo, per placare la rabbia di. La pop star nella nuova ...Dopo settimane dallo scoop di una donna nella casa di Shakira mentre il compagno Gerard Piquè faceva una diretta, cambiano le carte in tavola ...Chi è Federica Andreani, la cantante autodidatta nella classe di Amici 2022 Federica Andreani, chi la cantante autodidatta di questa edizione di Amici di Maria De Filippi: parrucchiera, amante della b ...