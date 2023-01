Shakira dà della strega alla mamma di Piqué | lei risponde sui social | lo sfottò confonde i fan

Corriere della Sera

...sulle notizie di spettacolo Il 2023 è iniziato all'insegna dei buoni propositi pere ... La scelta dell' abito dorato , un capo d'effetto che segna di fatto il ritornoCyrus sulla scena,...La reazionemamma di Piqué Ciò che però, ha lasciato un po' sorpresi i fan di, è stata la reazionesua ex suocera . La mamma di Piqué infatti, avrebbe messo un like a tale ... Shakira dà della strega alla mamma di Piqué. E lei la prende in giro sui social La nuova canzone di Shakira , realizzata in coppia con Bizarrap e intitolata “ BZRP Music Sessions #53 ”, è diventata un vero e proprio successo in grado di raggiungere i 122 milioni di streamming in ...Proprio nei giorni scorsi la popstar colombiana ha rilasciato una nuova canzone, Music Session #53, che parla del tradimento di Piqué, della sua nuova fiamma e anche dell'ex suocera. Stando a quanto ...