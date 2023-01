Shakira dà della strega alla mamma di Piqué La reazione della suocera lascia tutti senza parole

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Ladirisponde. Dopo la faccenda del balcone (dove è comparso un pupazzo raffigurante unache guarda proprio verso la casamadre di) e la strofa del brano #Mission53 nella quale la popstar ricorda all’ex di essere rimasta a vivere – evidentemente non con gioia – accanto a sua madre, la signora Montserrat Bernabéu ha detto la sua, in modo molto discreto. Come? Mettendo un cuore a un postcantante. Un post non qualsiasi: “Ha distrutto da solo la sua immagine. Se è uno stron*o, la colpa è solo sua“, ha scritto la cantante colombiana. E tac, ecco il cuoreex. Cuore notato dstampa e dei fan...