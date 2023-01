Serie A | tutti gli affari UFFICIALI

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Pronti, partenza, via! Lunedì 2 gennaio si è ufficialmente aperta la campagna trasferimenti invernale 2023, che si chiuderà...

ComingSoon.it

Se Maignan, Florenzi, Ballo Touré e Ibrahimovic sono ancora ai box alle prese con i rispettivi infortuni, Pioli può contare sui giocatori volati in Arabia Saudita. Kjaer, Origi e Rebic sono a ...Le nuove risorse finanziarie consentiranno all'azienda di Brebbia di completare una...della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita diNon è tutto glitter quello che luccica in Glee. Un documentario rivela scottanti retroscena della serie cult: orrori e tragedie sul set ...La seconda stagione della serie tv americana, ambientata a Taormina, ci propone una nuova narrazione dei rapporti: lo schema vittima/predatore lascia il posto a una complessità che non assolve più nes ...