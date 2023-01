Serie A | Il guizzo di Agnelli nell’addio | “Il City ha 11 club | la Red Bull | i fondi sovrani…”

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) 2023-01-18 12:41:48A: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Marca: hoy ha chiuso un’era alla Juventus. Andreasi è fatto da parte (insieme a nedved, Arrivabene e tanti altri nomi) per creare un nuovo Consiglio di Amministrazione che superi tutte le indagini che si stanno svolgendo contro ‘La Vecchia Signora’ per falso in bilancio e plusvalenze fittizie. Questo mercoledì, infatti,è comparso in quella che vuole essere la sua ultima assemblea degli azionisti. L’italiano, parte di uno dei periodi più storici della Juventus (nove scudetti consecutivi e due finali di Champions League) lascia ilche la sua famiglia controlla da tempo immemorabile. Tuttavia, nonostante la sua partenza, glinon perdono il controllo della Juventus e ...

Padova Sport

...per altro a questo importante appuntamento con alle spalle la sfida della sera precedente in... I lombardi approfittano anche del bonus (14 - 8), ma ilviaggiante in chiusura di frazione ......per altro a questo importante appuntamento con alle spalle la sfida della sera precedente in... I lombardi approfittano anche del bonus (14 - 8), ma ilviaggiante in chiusura di frazione ... Serie D, pari nell’anticipo tra Adriese e Este. Guizzo di Perkovic nel finale I voti del fantacalcio, la sintesi, il tabellino e i marcatori della partita Empoli-Sampdoria valida per la 18ª giornata del campionato di Serie A.Orro e compagne sfiorano una grande rimonta ma cedono nel momento clou del tie-break. Larson: "Dobbiamo continuare a lavorare con determinazione e forza" ...