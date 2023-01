DDay.it

Si avviano a cambiare le pensioni non solo quest'anno 2023 per unadi modifiche già approvate a partire dalla nuova rivalutazione pensionistica ma anche nel corso del prossimo annoe se un aumento per le pensioni tra 500 - 3800 euro nelè già ......di unadi temi all'ordine del giorno. Presso la sede di via Rossellini a Milano, i presidenti dei club del massimo campionato, tra le altre cose, parleranno dei diritti tv del triennio- ... Serie A 2024 - 2027, con il canale della Lega anche tivùsat è diretta interessata L'assemblea di Lega Serie A e' convocata per giovedi' 26 gennaio presso la ... diritti audiovisivi nazionali ed internazionali trienni 2021/2024 e 2024/27; varie ed eventuali.La Lega Serie A ha convocato una nuova assemblea per giovedì 26 gennaio, alle ore 9.15 in prima convocazione e alle 11.15 in seconda convocazione per discutere di una serie di temi all’ordine del gior ...