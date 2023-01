Selena Gomez | le foto con il nuovo presunto fidanzato Drew Taggart

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) L’artista è stata immortalata durante una partita di bowling insieme al dj americano, membro del duo musicale The Chainsmokers: video e immagini mostrano già un’ottima intesa, le migliori premesse per una storia d’amore

L interprete pluripremiata affiancherà i protagonisti Steve Martin, Martin Short ementre continuano le loro indagini nel condominio di Arcadia a New York. La notizia è trapelata grazie ...Il cast era già notevole di suo: Steve Martin , Martin Short esono il trio di protagonisti e appassionati di podcast true crime , loro malgrado coinvolto in una serie di omicidi ... Selena Gomez si è messa con un noto musicista: "Storia nata da poco" A darne l'annuncio su Instagram la stessa Selena Gomez, che nella serie interpreta Mabel. Nello scatto condiviso dall'attrice c'è anche Paul Rudd, già apparso nella seconda stagione.“Siamo sul set!” dice Selena Gomez nel breve video diventato virale nel quale si mostra con tutta la “gang” di Only Murders In The Building. Ma tra i volti noti impegnati nelle riprese della terza sta ...