Secondo covo del boss Messina Denaro scoperto a Campobello di Mazara

(Di mercoledì 18 gennaio 2023)DI(TRAPANI) (ITALPRESS) – Sarebbe stato individuato unutilizzato dalMatteo. Si tratterebbe di un bunker, nella stessa area ma in un’altra abitazione, sempre adi, nel Trapanese, oltre alla casa di vicolo San Vito, ex via CB31 scoperta ieri dai Carabinieri.Il nuovosi trova in via Maggiore Toselli 32. Si tratterebbe,quanto si apprende, di una stanza blindata, nascosta da una parete, all’interno di un’abitazione. – foto xa3/Italpress – (ITALPRESS). L'articolo proviene da Il.it.

Individuato a Campobello di Mazara (Trapani) un covo del capomafia Matteo Messina Denaro, arrestato lunedì mattina a Palermo. Si tratterebbe di una sorta di stanza blindata in un appartamento a poco meno di un chilometro di distanza dal ... Il covo di Matteo Messina Denaro individuato dagli inquirenti è un bunker che si trova a poco meno di un chilometro di distanza dal ... Trovato il vero covo di Messina Denaro: «È un bunker» MESSINA DENARO: L'INDAGINE SULLA "RETE DI PROTEZIONE". TROVATA E PERSITA L'ULTIMA CASA DEL BOSS. Matteo Messina Denaro si nascondeva a 9 km da casa sua. Il suo covo, o meglio la sua ultima abitazione ...