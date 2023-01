Se Dante è di destra | la sinistra rovisterà in un altro libro Io dico | basta politicizzare la scuola!

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) di Davide Trotta, insegnante “S’i’ fosse foco, arderei ‘l mondo”. Chissà,forse si macchierebbe di plagio e penserebbe a questo verso incipitario di un celebre sonetto di Cecco Angiolieri, per sfogare il suo sdegno a fronte del paragone un poco blasfemo avanzato dal ministro Gennaro Sangiuliano che attribuisce aposizioni di. A tacere dell’operazione intellettuale da bollino rosso, per cui si applicano categorie odierne a un autore vissuto secoli fa, certo,è considerato il padre della lingua italiana, quindi perché non promuoverlo paladino del patriottismo di. Maè anche quello morto lontano dalla sua amata patria fiorentina, pur di non piegarsi a dinamiche di potere, in cui non si è mai riconosciuto e che mai ha monopolizzato, a differenza della ...