Scuole | eseguiti controlli sugli edifici | domani riprendono le lezioni

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSu disposizione dell’Amministrazione comunale di Benevento, il Settore Lavori pubblici ha eseguito, nel corso della mattinata odierna, una serie di sopralluoghi presso gliscolastici di competenza comunale. Al termine delle verifiche, in nessuno scolastico sono risultate lesioni o verifiche di rilievo causate dall’ondata di maltempo. Negli‘San Modesto‘ e ‘Giovanni Pascoli’ sono stati riscontrati peggioramenti di preesistenti problemi d’infiltrazioni piovane, su cui sono in corso di predisposizone interventi e comunque non tali da compromettere la sicurezza e la praticabilità delle. Pertanto per la giornata di, 19 gennaio, è prevista la regolare ripresa delle attività scolastiche, anche alla luce dell’attenuazione del livello ...

