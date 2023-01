Scuola | Pnrr | governo prepara concorsi per 70 000 nuove assunzioni

Tecnica della Scuola

... cybersicurezza e implementazione delche li porterà ad entrare nella dirigenza dei Ministeri. ... ha detto la presidente dellaNazionale dell'Amministrazione, Paola Severino , parlando alla ...... gli assessori allaDaniele Ara e ai Lavori Pubblici Simone Borsari hanno di fatto confermato l'ipotesi iniziale che porterà all'investimento dei fondi delper realizzare una nuova ... Pnrr e Scuola 4.0, le Faq del Ministero dell’Istruzione e del Merito: quali figure coinvolte Come saranno retribuite – PDF Dal sito della Regione Abruzzo: Pescara, 18 gen. – Segna un incremento di 26 milioni di euro la dotazione finanziaria che il governo ha messo a disposizione della Regione Abruzzo per il riammodernamen ...I rappresentanti sindacali commentano negativamente la mancanza di progetti edilizi per le scuole ex novo: “E in più calano gli abitanti” ...