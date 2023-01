Scuola | il punto sulla sicurezza degli edifici | è ora di dichiarare lo stato d’emergenza

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Roma, 18 gen – La situazione fatiscentescolastici italiani è da anni in cima al dibattito ma, nonostante molte parole si siano spese dai vari ministri susseguitisi nel tempo, non sono stati fatti né reali interventi di manutenzione né un piano d’azionetematica. Gli istituti si trovano ad oggi in un vero e proprioin materia didelle strutture, nonostante la politica continua a fare orecchie da mercante. Su tutta la penisola pesano i ritardi negli interventi di messa in, efficientamento energetico e accesso ai servizi di base. Lacrolla I dati pubblicati dalla XXII edizione di Ecosistemadi Legambiente mostrano come, sebbene l’81% delle amministrazioni abbia ...

Il Sole 24 ORE

'Al momento della tragedia, i bambini e i dipendenti della struttura erano nellamaterna', ha sottolineato ancora Kuleba. 'A questotutti sono stati evacuati', ha aggiunto. Secondo le ...... con il privilegio di guardare al mondo e alle complessità contemporanee attraverso ildi ... Il cinema, inteso come strumento di educazione all'immagine, arriva sui banchi die diventa ... Scuola: serve manutenzione straordinaria per il 30% degli edifici In Campania sette edifici su dieci non dispongono ancora del certificato di collaudo statico (70%), otto su dieci manca quello di agibilità (82%), Legambiente, solo in 3 edifici su 10 fatte indagini s ...AGI - Strada in salita per la scuola italiana, che ancora presenta forti ritardi sulla messa in sicurezza degli edifici scolastici e sull'efficientamento energetico, accompagnati da un divario crescen ...