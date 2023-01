Scrivere fa bene alla salute | prendete carta e penna per scoprine tutti i benefici

Leggi su dilei

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Carrie Bradshaw e la sua rubrica. I diari di Bridget Jones. Il libro pieno di misteri che scrive Mercoledì… nella cultura pop,sembra sempre così facile. Nella vita reale però, nonostante i self-care journal siano ormai una moda, tendiamo a non dedicare molto temposcrittura. Ma non c’è niente di più sbagliato. Prenderee mettere i propri pensieri nero su bianco ha svariatifici.è infatti un toccasana per la, al punto che ultimamente si parla sempre più di scrittura terapeutica (questo termine ha visto un aumento delle ricerche su Google del +1840%). La scrittura terapeutica, nota anche come terapia del diario o come scrittura espressiva, è esattamente quello che sembra:i propri pensieri per ...