(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Una piccolasvela che domani uscirà ilufficiale del sesto capitolo del franchise horror. Paramount ha pubblicato un'in cui svela che il nuovissimodi6 verrà diffuso in streaming nella giornata di domani. Nel brevissimo filmato, vediamo Jenna Ortega, il cui personaggio torna in questocapitolo con al centro l'assassino Ghostface dopo essere apparsa (e averla fatta franca) nel quinto capitolo uscito nelle sale lo scorso anno. InVI faranno ritorno anche i personaggi interpretati da Courteney Cox e Hayden Panettiere, quest'ultima apparsa l'ultima volta nel poco fortunato4, l'ultimo diretto da Wes Kraven prima della prematura scomparsa.6, David ...

Domani vedremo il nuovo trailer di6, il prossimo capitolo della saga horror lanciata negli anni '90 da Wes ... Scream 6: ecco l'anteprima del nuovo trailer in arrivo domani! Una piccola anteprima svela che domani uscirà il nuovo trailer ufficiale del sesto capitolo del franchise horror.Paramount Pictures domani rilascerà il trailer ufficiale di Scream VI, sesto capitolo della celeberrima saga horror con protagonista il temibile Ghostface.