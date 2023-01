Scotto | “Spalletti ha delle colpe | inutile minimizzare Ounahi | c’è ottimismo”

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Giovanniparla di Napoli-Cremonese e della decisione di Lucianodi fare 10 cambi nella formazione titolare. “Capisco la corsa alediperché si ha paura di rovinare l’idillio attorno al Napoli. Bisogna fare riflessioni, però, la Coppa Italia non è un qualcosa che va sottovalutato” diceai microfoni di Radio Punto Nuovo. Poi il giornalista aggiunge: “La gestione De Laurentiis è stata vincente proprio attraverso queste competizioni, ma evidentemente non interessava molto ache ha fatto una scelta anacronistica e ha schierata in campo una squadra B. La sua è stata una scelta sbagliata, lo dice il risultato. I big sono entrati sottovalutando la gara perché evidentemente hanno recepito un messaggio sbagliato da ...