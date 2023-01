Scoperta in Norvegia la pietra runica più antica del mondo

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Roma, 18 gen – Alla continua ridelle sue radici in una modernità meticcia, soprattutto negli ultimi anni e anche grazie a fortunate serie televisive, iloccidentale è sempre più affascinato dalla cultura vichinga. Quando si parla di questi omoni scandinavi che salpavano con i loro drakkar a caccia di avventura in nuove terre da razziare, non si può però non pensare anche alla loro scrittura magica. Stiamo ovviamente parlando delle rune; simboli alfabetici dal potere energetico che nei caratteri ricordano a noi italiani le antiche iscrizioni etrusche. Come ci spiegava nel 2018 il direttore Adriano Scianca su il Primato Nazionale, “l’“alfabeto” runico è detto fuþark (il segno þ corrisponde al suono th dell’inglese think), dalla sequenza dei primi 6 segni che lo compongono (Fehu, Uruz, Þurisaz, Ansuz, Raido, Kaunan). Il fuþark è composto di ...